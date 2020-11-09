Сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинских защитников из гранатомета

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Сообщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.