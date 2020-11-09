Сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинских защитников из гранатомета
В течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Сообщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.