На Луганщине задержали россиянина, который решил сбежать в Украину - пограничники

Мужчина попросил политического убежища

Мужчина попросил политического убежища

Фото: dpsu.gov.ua

В Луганской области пограничники задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что бежит из России, где его преследуют за проукраинские взгляды.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает RegioNews.

Задержанный оказался 33-летним гражданином РФ. Он имел только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на смену действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". В России его несколько раз осуждали за политические убеждения, угрожали новым заключением. По его словам, из-за опасений за свою жизнь и здоровье, он решил бежать в Украину.

На мужчину составили админпротокол за незаконное пересечение границы. Во время оформления документов он обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которая нуждается дополнительного защиты. Сейчас продолжается проверка.

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