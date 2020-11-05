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05 ноября 2020, 21:43 73

Во Львове чиновник РГА и коммерсант отбирали у пенсионеров жилье, их задержали

05 ноября 2020, 21:43 73
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Правоохранители провели 34 обыска по месту жительства фигурантов
Правоохранители провели 34 обыска по месту жительства фигурантов
Фото: Нацполиция
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Во Львове работники полиции разоблачили мошенническую схему завладения квартирами пенсионеров в центральной части города.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовал 44-летний местный предприниматель.

В завладении имуществом ему помогали еще несколько человек, среди которых - сотрудник одной из районных государственных администраций города. Интерес у злоумышленников вызывала недвижимость, которая находилась в коммунальной собственности и владельцами которой были пенсионеры", - говорится в сообщении.

Преступники на основании фальшивых документов перерегистрировали недвижимость на подставных лиц, а затем продавали объекты "своим" людям из незащищенных слоев населения.

В дальнейшем переоформленные таким образом объекты перепродавали добросовестным покупателям. Полученные от продажи средства распределяли между всеми участниками преступной группы. Злоумышленникам удалось завладеть объектами недвижимости - нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города. Сумма ущерба составляет почти 600 000 гривен. Кроме того, полицейские помешали злоумышленникам завладеть еще двумя квартирами граждан, владельцами которых являются лица пожилого возраста", - рассказали в Нацполиции.

Организатору схемы и работнику РГА сообщили о подозрениях в мошенничестве. Правоохранители провели 34 обыска по местам проживания фигурантов.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Напомним, в Госрезерве ревизоры нашли огромные убытки и просроченные товары на 300 миллионов.

Львов Нацполиция уголовное дело задержание Чиновник РГА мошенники
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