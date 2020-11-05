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05 листопада 2020, 21:43 73

У Львові чиновник РДА і комерсант відбирали у пенсіонерів житло, їх затримали

05 листопада 2020, 21:43 73
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Правоохоронці провели 34 обшуки за місцями проживання фігурантів
Фото: Нацполіція
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У Львові працівники поліції викрили шахрайську схему заволодіння квартирами пенсіонерів у центральній частині міста.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організував 44-річний місцевий підприємець.

У заволодінні майном йому допомагали ще кілька осіб, серед яких - співробітник однієї з районних державних адміністрацій міста. Цікавість у зловмисників викликала нерухомість, що знаходилася у комунальній власності та власниками якої були особи похилого віку”, - йдеться в повідомленні.

Злочинці на підставі фальшивих документів перереєстровували нерухомість на підставних осіб, а згодом продавали об’єкти "своїм” людям із незахищених верств населення.

В подальшому переоформлені таким чином об’єкти перепродавали добросовісним покупцям. Отримані від продажу кошти розподіляли між усіма учасниками злочинної групи. Зловмисникам вдалося заволодіти об’єктами нерухомості – нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста. Сума збитків становить майже 600 тисяч гривень. Крім того, поліцейські завадили зловмисникам заволодіти ще двома квартирами громадян, власниками яких є особи похилого віку”, - розповіли в Нацполіції.

Організатору схеми та працівнику РДА повідомили про підозри у шахрайстві. Правоохоронці провели 34 обшуки за місцями мешкання фігурантів.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у Держрезерві ревізори знайшли величезні збитки і прострочені товари на 300 мільйонів.

Львів Нацполіція кримінальна справа затримання Чиновник РДА шахраї
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