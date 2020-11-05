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05 ноября 2020, 19:02 3

Рада разрешила спасателям ГСЧС не проходить службу в армии

05 ноября 2020, 19:02 3
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Парламент внес изменения в закон "О воинской повинности и военной службе"
Парламент внес изменения в закон "О воинской повинности и военной службе"
Фото из открытых источников
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Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект, который предусматривает изменения в законе относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный веб-портал Верховной рады.

Согласно изменениям, внесенным сегодня парламентом в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан, обязательный призыв не распространяется на сотрудников службы гражданской защиты.

От призыва в армию освобождаются все сотрудники рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на весь период их службы.

За принятие документа за основу проголосовал 281 народный депутат, за принятие в целом – 282. Против не выступил ни один парламентарий.

Документ разработала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по собственной инициативе.

Органы и подразделения ГСЧС как в мирное время, так и в особый период постоянно обеспечивают реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, тушение пожаров на всей территории государства, осуществляют меры по гуманитарному разминированию местности и объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей, выполняют задания по фортификационному обустройству оборонительных рубежей и доставке гуманитарных грузов", – говорится в пояснительной записке.

Принятие соответствующих изменений позволит за счет призывников осуществить комплектование человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

Напомним, с 1 октября начался осенний призыв: в армию заберут более 13 тысяч юношей.

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