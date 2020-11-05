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05 ноября 2020, 09:02 4

Степанов рассказал, когда могут ввести карантин выходного дня

05 ноября 2020, 09:02 4
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Окончательного решения по поводу карантина нет
Окончательного решения по поводу карантина нет
Фото: из открытых источников
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В Кабмине рассматривают возможность введения в Украине карантина выходного дня, однако окончательное решение по данному поводу еще не принято.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также объяснил, что будет означать данный вид карантина.

Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - сказал он.

В частности на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

Министр добавил, что окончательного решения нет и это будет не в ближайшие выходные.

Напомним, в Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин, власть хочет ввести карантин "выходного дня".

карантин Минздрав коронавирус болезнь инфекции
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