Степанов рассказал, когда могут ввести карантин выходного дня
В Кабмине рассматривают возможность введения в Украине карантина выходного дня, однако окончательное решение по данному поводу еще не принято.
Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также объяснил, что будет означать данный вид карантина.
Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - сказал он.
В частности на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.
Министр добавил, что окончательного решения нет и это будет не в ближайшие выходные.
Напомним, в Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин, власть хочет ввести карантин "выходного дня".