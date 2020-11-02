В Украине с начала избирательной кампании открыто почти тысячу уголовных дел

Больше всего заявлений поступило о незаконной агитации - 5 979

Больше всего заявлений поступило о незаконной агитации - 5 979

Украинские полицейские с 5 сентября начали 997 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса: 604 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 393 - связанные с избирательным процессом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По состоянию на 02 ноября 2020 года территориальные органы Национальной полиции Украины зарегистрировали 15615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В городе Киеве - 1728, в Киевской области - 1697, в Днепропетровской - 1211, в Одесской - 110 и в Донецкой - 987", - сообщили в полиции.

Составлено 2323 протокола о совершении административных правонарушений. По 78 уголовным производствам 95 лицам сообщено о подозрении.

В полицию поступали заявления и сообщения и после дня голосования. Так, с 00.00 26 октября поступило 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. По 167 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований: 134 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 33 - связанных с избирательным процессом.

Полицейские составили 195 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, 31 октября Центральная избирательная комиссия объявила 108 кандидатов победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов.