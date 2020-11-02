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02 ноября 2020, 09:26 1126

В Ивано-Франковске мужчина стрелял в прохожих: есть пострадавшие

02 ноября 2020, 09:26 1126
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Трое человек с травмами были госпитализированы
Трое человек с травмами были госпитализированы
Фото: Нацполиция
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В Ивано-Франковске на улице Пулюя мужчина устроил стрельбу и ранил двух человек, один из пострадавших выстрелил в ответ из травматического пистолета.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что также в 20:30 поступила информация о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Сейчас выясняется, причастен ли к данному инциденту подозреваемый.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине произошла драка со стрельбой возле агитационной палатки "ОПЗЖ".

стрельба полиция криминальное дело ранение Уголовная ответственность
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