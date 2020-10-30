Сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Фото: slovoidilo.ua

Ночью противник дважды прицельно стрелял из гранатометов и стрелкового оружия, а впоследствии провоцировали наших бойцов днем. Неприцельные выстрелы днем не представляли угрозы военнослужащим ООС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелы происходили недалеко от населенного пункта Водяное.

Ближе к обеду на том же участке ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил.

Кроме того, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 га территории и передано на уничтожение 51 взрывоопасный предмет, отремонтирован 1 дом, на 6 объектах восстановительные работы продолжаются.

Напомним, в начале суток, около полуночи, произошло обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли