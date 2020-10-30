Сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины
Ночью противник дважды прицельно стрелял из гранатометов и стрелкового оружия, а впоследствии провоцировали наших бойцов днем. Неприцельные выстрелы днем не представляли угрозы военнослужащим ООС.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Обстрелы происходили недалеко от населенного пункта Водяное.
Ближе к обеду на том же участке ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил.
Кроме того, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 га территории и передано на уничтожение 51 взрывоопасный предмет, отремонтирован 1 дом, на 6 объектах восстановительные работы продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, October 30, 2020
Напомним, в начале суток, около полуночи, произошло обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли