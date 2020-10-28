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28 октября 2020, 13:24 13

Под Харьковом произошел взрыв на газоперерабатывающей станции: есть жертвы

28 октября 2020, 13:24 13
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Пока известно о двух погибших и 9 пострадавших
Пока известно о двух погибших и 9 пострадавших
Фото: ГСЧС
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В селе Березовское в Харьковской области в результате взрыва газа на газоперерабатывающей станции погибли 2 человека и 9 человек пострадали.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.

В результате взрыва частично разрушилось здание станции. На месте работают спасатели и полиция", - говорится в сообщении.

Задымления составила около 200 кв. метров. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.

газ взрыв станция ГСЧС Харьковская область жертва
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