Под Харьковом произошел взрыв на газоперерабатывающей станции: есть жертвы
В селе Березовское в Харьковской области в результате взрыва газа на газоперерабатывающей станции погибли 2 человека и 9 человек пострадали.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.
В результате взрыва частично разрушилось здание станции. На месте работают спасатели и полиция", - говорится в сообщении.
Задымления составила около 200 кв. метров. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.