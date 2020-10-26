В Ивано-Франковске разоблачили организаторов передачи наркотиков в СИЗО

Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества

Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества

Фото: сайт МВД

В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Организовали канал поставки наркотиков в учреждения двое арестантов, которые находятся в статусе так называемых "смотрящих". Помогали им доставлять запрещенные вещи двое жителей одного из районных центров. Для передачи пакетов на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания".

"Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества они распространяли среди арестованных", - говорится в сообщении.

Во время обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки "Субитекс", свертки с метамфетамином, а также орудие при помощи которого затягивались указанные пакеты.

Злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение всем членам преступной группы о подозрении по 3 ч. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине сотрудница горрайонного суда распространяла наркотики.