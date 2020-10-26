19:38  26 жовтня
Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко
15:58  26 жовтня
У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
18:17  26 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 16:47 3

В Івано-Франківську викрили організаторів передачі наркотиків у СІЗО

26 жовтня 2020, 16:47 3
Читайте также на русском языке
Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна
Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна
Фото: сайт МВС
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 26 жовтня, поліцейські викрили організаторів передачі наркотиків в один зі слідчих ізоляторів Івано-Франківська. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Організували канал постачання наркотиків до установ двоє арештантів, які перебувають у статусі так званих "смотрящих". Допомагали їм доставляти заборонені речі двоє жителів одного з районних центрів. Для передачі пакетів на територію виправної установи використовували так званий метод "затягування".

"Для цього натягнули металеву нитку між парканом СІЗО і будинком навпроти. Отримані наркотичні засоби та психотропні речовини арештанти поширювали серед заарештованих", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку камери правоохоронці вилучили марихуану, таблетки "Субітекс", згортки з метамфетаміном, а також знаряддя за допомогою якого затягувалися зазначені пакети.

Зловмисників затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення всім членам злочинної групи про підозру по 3 ч. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині співробітниця міськрайонного суду розповсюджувала наркотики.

наркотики Івано-Франківськ поліція майно в'язниця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »