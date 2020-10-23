Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили режим "тишины"
В течение прошедших суток на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.
Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганського, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.
Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено.
С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Напомним, сутками ранее на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.