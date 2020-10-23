09:26  23 октября
В Украине за сутки 7517 новых случаев коронавируса
09:06  23 октября
Результаты "всенародного опроса" могут стать основанием для изменения законодательства - президент
08:14  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 08:14 3

Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили режим "тишины"

23 октября 2020, 08:14 3
Читайте також українською мовою
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение прошедших суток на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганського, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, сутками ранее на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
В разные "корзины": как Пинчук на Днепропетровщине "подпитал" местные политбренды кандидатами-подчиненными
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »