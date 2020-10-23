Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили режим "тишины"

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

Фото: из открытых источников

В течение прошедших суток на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганського, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, сутками ранее на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.