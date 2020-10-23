"Слуги народа" отчитаются о поездке на Донбасс перед тремя комитетами Рады

Нардепы находились на Донбассе с 21 по 23 октября

Нардепы находились на Донбассе с 21 по 23 октября

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Фракция «Слуга народа» планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов на Донбассе и предложить его к рассмотрению трем комитетам ВР.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Практически все (депутаты, – ред.) были на разных точках линии фронта – в нескольких сотнях метров от линии разграничения. Например, я находилась за 700 метров. Большинство из нас ночевали в блиндажах. На питание и обеспечение водой никто не жаловался – мы ели все то же самое, что и солдаты", – рассказала Кравчук.

Нардеп сообщила, что ей с коллегами удалось пообщаться и с гражданским населением, и даже поговорили с представителями Красного Креста, "которые тогда работали в одном из населенных пунктов".

"Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции. И с этим будут работать три основные комитета – по вопросам нацбезопасности и обороны, социальной политики (в разрезе именно защиты прав ветеранов) и комитет по вопросам реинтеграции", - подчеркнула она.

Она также сообщила, что как заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует рассмотреть результаты этой рабочей поездки на одном из его заседаний. И, в частности, поставить вопрос относительно покрытия телеканала "ДОМ", поскольку на прифронтовых территориях, по ее словам, "преимущественно российское телевидение смотрят".

"Есть вещи, которые можно решить на уровне постановлений Кабмина, Минобороны, Генштаба, но есть и то, что потребует законодательного регулирования", - уточнила депутат.

Вместе с тем она предположила, что все депутаты их фракции, которые побывали на Донбассе, "точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку: чтобы он был достаточным и его увеличивали".

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс, где они планировали пообщаться с военными и местными жителями.