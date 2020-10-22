Сутки на Донбассе: оккупационные войска пять раз нарушили режим "тишины"

Украинские воины открыли ответный огонь

Украинские воины открыли ответный огонь

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Лебединское. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового вооружения вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность врага, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли ответный огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Потери противника уточняются.

Кроме того, вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганського враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Напомним, 21 октября на участках ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска трижды нарушили достигнутые договоренности.