На Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров

Следствие ведется по ч.2 статьи 367

Следствие ведется по ч.2 статьи 367

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Государственное бюро расследований ведет следствие в связи с возможной халатностью руководства управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области во время тушения пожаров в регионе. Бездействие чиновников привело к масштабным разрушениям домов и жертв.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте ГБР.

Руководство местной службы по ЧС подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Их халатность привела к тяжелым последствиям пожаров в виде гибели людей, уничтожению строений, сооружений и лесных массивов в сентябре-октябре этого года.

Следствие ведется по ч.2 статьи 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее существенный вред правам, свободам и интересам граждан, государства, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией этой статьи возможен тюремный срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.