Украинские министры со следующей недели будут работать в дистанционном режиме

Заседания правительства будут проходить онлайн

Заседания правительства будут проходить онлайн

Фото: КМУ

Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме со следующей недели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине и в Офисе президента рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине, а для профилактики сейчас просто предупреждают украинцев о последствиях при несоблюдении правил безопасности.