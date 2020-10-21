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21 октября 2020, 16:27 6

Украинские министры со следующей недели будут работать в дистанционном режиме

21 октября 2020, 16:27 6
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Заседания правительства будут проходить онлайн
Заседания правительства будут проходить онлайн
Фото: КМУ
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Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме со следующей недели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине и в Офисе президента рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине, а для профилактики сейчас просто предупреждают украинцев о последствиях при несоблюдении правил безопасности.

Кабмин Украина заседание работа правительство
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