Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог

Это осуществляется в рамках проекта "Большая стройка"

Это осуществляется в рамках проекта "Большая стройка"

Офис президента

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ на Харьковщине, передает RegioNews со ссылкой на ОП.

"Все нормально. Все идет по плану. Скажу откровенно, Харьковская область, согласно срокам сдачи всех дорог и других объектов, на сегодня опережает большинство областей. Это так и есть. Хотя я вижу, что все области подтянулись. И все дороги мы сдаем в этом году – больше, чем планировали в указанные сроки", – заявил Зеленский.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков рассказал, что среди главных автодорог, которые ремонтируют в рамках "Большого строительства", – трасса М-03. Расширение этой дороги до первой категории началось от границы с Полтавщиной до города Валки. Параллельно проектируют расширение трассы до первой категории от Валков до Харькова.

В целом, отметил глава Укравтодора, в области в этом году планируется отремонтировать свыше 280 км дорог государственного значения, на 200 км уже есть верхний слой дорожного покрытия, а это – самый дорогой этап восстановления дороги.

"282 км – это больше, чем строилось в любые годы. Даже в период подготовки к Евро-2012. Харьков – город, который получил много дорог в тот период, потому что это был один из принимающих городов. Но мы все равно делаем гораздо больше в этом году", – отметил Кубраков.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что в области до первого сентября отремонтировали все местные дороги, как и планировалось.

Отдельно руководитель области рассказал, что в регионе планируют создать 15 современных приемных отделений в опорных больницах. В девяти из них уже начали работы.

"Три – еще проходят торги, определяют победителя, чтобы уже начали строить. Это сам город Харьков проводит – там только три опорные больницы в городе. Все, что по области – 12, – мы уже завершили все тендерные процедуры. И девять – уже строятся. Десятое начинаем со следующей недели", – сообщил Кучер.

Глава государства заверил, что все принципиальные проекты-долгострои по всей стране будут завершены. Также ускоряется строительство важных медицинских центров, больниц и школ.

Ранее сообщалось, что под Харьковом до приезда Зеленского мыли дороги и укладывали асфальт ночью.