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Сутки в ООС: боевики обстреляли Авдеевку
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18 октября 2020, 18:34 1

Сутки в ООС: боевики обстреляли Авдеевку

18 октября 2020, 18:34 1
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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 га территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 4 дома, на 5 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

ООС Донбасс штаб обстрел Авдеевка минирование ГСЧС ремонт
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