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Ситуация на Донбассе: с начала суток сохраняется "тишина"
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19 октября 2020, 08:13 3

Ситуация на Донбассе: с начала суток сохраняется "тишина"

19 октября 2020, 08:13 3
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Украинские военные готовы к любым провокациям боевиков
Украинские военные готовы к любым провокациям боевиков
Фото: из открытых источников
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С начала текущих суток на Донбассе, в районе ответственности украинских подразделений не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как передает RegioNews, об этом заявляют в штабе ООС.

В то же время, в течение предыдущих суток, 18 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Так, оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время враг вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Напомним, 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

ООС Донбасс ОРДЛО ТКГ боевики
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