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15 октября 2020, 11:42 18

Мэр Житомира Сухомлин из-за выборов переводит детские садики на дистанционное обучение

15 октября 2020, 11:42 18
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Дети будут обучаться в дистанционной форме с 22 по 26 октября
Дети будут обучаться в дистанционной форме с 22 по 26 октября
Фото: из открытых источников
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Городской голова Житомира Сергей Сухомлин настолько боится потерять вероятную поддержку своего электората, что накануне выборов рекомендовал учреждениям дошкольного образования перейти на дистанционное обучение.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Речь идет о заведениях дошкольного образования, в которых будут организованы избирательные участки.

В учреждениях дошкольного образования, в которых будут размещены избирательные участки, организовать образовательный процесс с 22 по 26 октября 2020 года в дистанционной форме, без пребывания детей в учреждении дошкольного образования", - говорится на сайте Житомирского городского совета.

Как именно городская власть планирует обеспечить этот образовательный процесс с детками, которые младше 6 лет – не понятно. Так же не понятно, что делать работающим родителям, ведь таких маленьких детей одних дома не оставишь. Об этом в городском совете не уточняют.

Ранее сообщалось, что Кабмин рекомендует установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.

школа детский сад мэр Житомир образование дети обучение Сергей Сухомлин
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