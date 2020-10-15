Мэр Житомира Сухомлин из-за выборов переводит детские садики на дистанционное обучение

Дети будут обучаться в дистанционной форме с 22 по 26 октября

Дети будут обучаться в дистанционной форме с 22 по 26 октября

Фото: из открытых источников

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин настолько боится потерять вероятную поддержку своего электората, что накануне выборов рекомендовал учреждениям дошкольного образования перейти на дистанционное обучение.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Речь идет о заведениях дошкольного образования, в которых будут организованы избирательные участки.

В учреждениях дошкольного образования, в которых будут размещены избирательные участки, организовать образовательный процесс с 22 по 26 октября 2020 года в дистанционной форме, без пребывания детей в учреждении дошкольного образования", - говорится на сайте Житомирского городского совета.

Как именно городская власть планирует обеспечить этот образовательный процесс с детками, которые младше 6 лет – не понятно. Так же не понятно, что делать работающим родителям, ведь таких маленьких детей одних дома не оставишь. Об этом в городском совете не уточняют.

Ранее сообщалось, что Кабмин рекомендует установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.