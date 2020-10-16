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16 октября 2020, 17:22 4

В Кабмине сказали, сколько нужно денег Украине, чтобы восстановить Донбасс

16 октября 2020, 17:22 4
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На минимальное восстановление нужен 21 млрд долларов
На минимальное восстановление нужен 21 млрд долларов
Фото из открытых источников
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Потери украинской экономики от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, а на минимальное восстановление нужен еще 21 млрд.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому каналу N1, передает RegioNews.

Для понимания цифр, по независимым оценкам экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня должны 120 млрд долларов. На восстановление, минимальное, нужен 21 млрд долларов, по оценке Венского экономического института", - сказал вицепремьер.

Он считает, что украинская сторона имеет амбициозную цель сделать "экономическое чудо" на подконтрольных правительству территориях Донбасса.

"Мое Министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического, экономического развития, цель которого – привлечение инвестиций через создание территорий приоритетного развития", - рассказал он.

Напомним, ранее Резников сообщил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.

Донбасс Украина война министр экономика
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