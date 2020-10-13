Взрыв на Позняках: люди наконец-то могут забрать из дома свои вещи

Взрыв произошел 21 июня

Взрыв произошел 21 июня

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" начали поиск и возврат личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, который был поврежден в июне в результате взрыва.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации.

Спасатели поднимаются по лестнице к квартирам, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно к специальной трубке, которую поднимает и опускает кран.

"Из соображений безопасности к квартир заходят только спасатели. Жильцы квартир находятся возле дома и предоставляют спасателям информацию об имуществе и ценные вещи, которые необходимо забрать", - объяснили в КГГА.

Перед началом возвращения имущества аварийный подъезд укрепили, эти работы продолжались с 10 октября. В места провалов установили специальные конструкции, чтобы не допустить обрушения при демонтаже подъезда.

Демонтаж аварийного подъезда начнется после возврата имущества.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.