Столичные власти отказались отправлять школьников на каникулы раньше срока

Школьники будут отдыхать с 21 октября

Школьники будут отдыхать с 21 октября

Рixabay

Власти столицы Украины не будут рекомендовать школам начинать осенние каникулы с четверга, 15 октября. Отдыхать ученики и учителя будут, как и планировалось ранее, со среды, 21 октября.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас главная задача заключается в том, чтобы пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.

По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.

"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

Напомним, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.