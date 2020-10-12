Столичные власти отказались отправлять школьников на каникулы раньше срока
Власти столицы Украины не будут рекомендовать школам начинать осенние каникулы с четверга, 15 октября. Отдыхать ученики и учителя будут, как и планировалось ранее, со среды, 21 октября.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, сейчас главная задача заключается в том, чтобы пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
Напомним, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.