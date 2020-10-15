В Николаеве состоялся обыск в инфекционной больнице за нарушения избирательного законодательства

Речь идет о незаконной агитации путем проведения ремонта в больнице за счет одной из партий

Речь идет о незаконной агитации путем проведения ремонта в больнице за счет одной из партий

Фото: Юрий Кормишкін / Facebook

Сегодня, 15 октября, в Николаевском областном Центре лечения инфекционных болезней, который определен опорным для лечения коронавируса, провели обыск в рамках расследования уголовного производства относительно нарушения избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области, пишет RegioNews.

"В результате мониторинга сети интернет была установлена публикация, в которой кандидат на местных выборах сообщил о проведении ремонтных работ в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний", - отметили в полиции.

Отмечается, что по факту публикации следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УКУ "Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, что сопровождается предвыборной агитацией или пропагандой с референдума, упоминанием имени кандидата, наименования политической партии, которая выдвинула кандидата на соответствующих выборах, или использованием изображения кандидата, символики политической партии, которая выдвинула кандидата на соответствующих выборах".

В полиции также сообщили, что в рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении с целью извлечения официальной документации для дальнейшего анализа и исследования.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

На ситуацию уже отреагировал руководитель областной организации партии "Наш край" Юрий Кормишкін. В Facebook он сообщил, что это давление на их партию.

Напомним, недавно на Черниговщине разоблачили схему организации подкупа избирателей.