09:41  14 октября
В Украине за сутки зафиксировали 5590 новых случаев коронавируса
12:13  14 октября
Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, будут проверять граждан
09:09  14 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 октября 2020, 11:12 10

Зеленский надеется, что режим "тишины" на Донбассе будет стабильным

14 октября 2020, 11:12 10
Читайте також українською мовою
Президент поздравил граждан с Днем защитника Украины
Президент поздравил граждан с Днем защитника Украины
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его срыва. Также президент поздравил украинцев с Днем защитника Украины. 

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил Зеленский.

По словам президента, День защитника Украины, который отмечается 14 октября – это не только мужской праздник.

Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают", - акцентировал президент.

Помимо этого, президент анонсировал свою поездку на восток Украины. "Сегодня, как и в прошлом году, я буду на востоке с нашими бойцами", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев, делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир".

Ранее сообщалось, что 14 октября в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с массовыми мероприятиями ко Дню защитника Украины.

ОРДЛО Донбасс Владимир Зеленский праздник военные президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Только для избранных: кому и что должен Сухомлин
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »