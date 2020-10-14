Зеленский надеется, что режим "тишины" на Донбассе будет стабильным

Президент поздравил граждан с Днем защитника Украины

Президент поздравил граждан с Днем защитника Украины

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его срыва. Также президент поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил Зеленский.

По словам президента, День защитника Украины, который отмечается 14 октября – это не только мужской праздник.

Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают", - акцентировал президент.

Помимо этого, президент анонсировал свою поездку на восток Украины. "Сегодня, как и в прошлом году, я буду на востоке с нашими бойцами", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев, делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир".

Ранее сообщалось, что 14 октября в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с массовыми мероприятиями ко Дню защитника Украины.