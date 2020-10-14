В Генштабе рассказали, сколько женщин служит в ВСУ
В армии служит более 4,5 тысяч женщин-офицеров
В армии служит более 4,5 тысяч женщин-офицеров
В Вооруженных силах Украины насчитывается около 31 тысяч женщин-военнослужащих.
Как передает RegioNews, об этом "Громадському радио" сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что 31 тысяча женщин-военнослужащих - это около 12% от общей численности Вооруженных сил. Из них более 4,5 тыс. офицеров, около 1,3 тыс. прапорщиков, около 24 тыс. сержантов, старшин, солдат и более 1 тыс. курсанток.
Кроме того, в ВСУ сейчас работает более 24 тыс. гражданских женщин.
Ранее сообщалось, что Зеленский надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его срыва. Также президент поздравил украинцев с Днем защитника Украины.
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