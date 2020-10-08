Контрабанда на границе: водитель перевез в Украину "серой" техники на полмиллиона гривен

Нелегальные товары содержались в кабине водителя среди личных вещей

Нелегальные товары содержались в кабине водителя среди личных вещей

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Как передает RegioNews, об этом заявили в пресс-службе таможни Львовской области.

Водитель польской фирмы-перевозчика, 1972 года рождения, через пункт пропуска "Краковец-Корчова" перемещал в Украину "прокат плоский". Во время таможенного контроля водителю было предложено заполнить таможенную декларацию, где он указал, что перемещает, кроме проката, 13 телефонов, две акустические колонки, два бинокли, селфи-палку и роутер", - говорится в сообщении.

Однако во время таможенного осмотра было установлено, что кроме заявленного, водитель перевозит еще 33 телефоны Samsung, 10 iPhone (11 серии), два телефона Samsung А51, электронный часы Galaxy watch, iPad Air и фотоаппарат Canon sx620 HS.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Товар ориентировочная стоимость которого 450 тысяч гривен изъято.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.