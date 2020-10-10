10:35  10 октября
В Украине коронавирусом снова заболело почти 6 тыс. человек, умерло - 108
12:15  10 октября
В "Слуге народа" предложили закупать российскую вакцину от COVID-19
10:03  10 октября
Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли вблизи Шум
UA | RU
UA | RU
10 октября 2020, 12:46 2

На Одесщине в ДТП погиб человек и пострадал ребенок

10 октября 2020, 12:46 2
Читайте також українською мовою
Авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбівка
Авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбівка
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

Как сообщили в прес-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП пострадали двое людей, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбовка.

"Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки 1974 г. н. и мальчик 2018 г. Состояние здоровья пострадавших - тяжелое", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, за прошедшие сутки под Николаевом произошло ДТП с участием 5 грузовиков и 2 иномарок.

ДТП Одесса авария смерти авто
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »