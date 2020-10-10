На Одесщине в ДТП погиб человек и пострадал ребенок
В ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf.
Как сообщили в прес-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП пострадали двое людей, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбовка.
"Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки 1974 г. н. и мальчик 2018 г. Состояние здоровья пострадавших - тяжелое", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, за прошедшие сутки под Николаевом произошло ДТП с участием 5 грузовиков и 2 иномарок.