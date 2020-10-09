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09 октября 2020, 18:33 1

Власть выделила более 4 млн грн на жилье для переселенцев

09 октября 2020, 18:33 1
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За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев
За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев
Фото из открытых источников
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Украинское правительство распределило субвенции из государственного бюджета более 4 млн гривен для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Кабинет министров Украины на своем заседании 9 октября распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 млн выделят на это местные бюджеты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.

Напомним, на прошлом заседании Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины 175,3 млн грн.

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