Ситуация на Донбассе: оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе отмечают, что в районе проведения операции выполняют задания и другие составляющие сил обороны. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и огнеборцами ГСЧС ликвидированы пожары неподалеку Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка еще продолжается.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное.