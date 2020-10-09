Ситуация на Донбассе: оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня
В течение предыдущих суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.
Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе отмечают, что в районе проведения операции выполняют задания и другие составляющие сил обороны. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и огнеборцами ГСЧС ликвидированы пожары неподалеку Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка еще продолжается.
Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное.