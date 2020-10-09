У Зеленского анонсировали возможную видеовстречу советников "нормандской четверки" на следующей неделе

Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки"

Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки"

Офис президента

Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", – сказал Ермак.

В то же время руководитель ОП отметил, что Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки". Он подчеркнул, что война идет именно на украинской территории, а все политические решения принимаются только на уровне лидеров.

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ожидает весь украинский народ", – отметил Ермак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.