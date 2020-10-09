У Зеленского анонсировали возможную видеовстречу советников "нормандской четверки" на следующей неделе
Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" может состояться на следующей неделе в режиме видеоконференции.
Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", – сказал Ермак.
В то же время руководитель ОП отметил, что Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки". Он подчеркнул, что война идет именно на украинской территории, а все политические решения принимаются только на уровне лидеров.
"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ожидает весь украинский народ", – отметил Ермак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.