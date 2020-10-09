09:24  09 октября
В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19
10:41  09 октября
Местные выборы: правоохранители открыли 15 новых уголовных производств
08:17  09 октября
Ситуация на Донбассе: оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 10:01 1

Стала известна причина смерти трех военнослужащих-контрактников на Житомирщине

09 октября 2020, 10:01 1
Читайте також українською мовою
Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора в квартире
Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора в квартире
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Трое военнослужащих, тела которых нашли в съемной квартире в Андрушевском районе Житомирской области, погибли, предварительно, от отравления угарным газом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

8 октября во с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Ранее сообщалось, что 8 октября селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников.

газ смерть военные ГСЧС жертва
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »