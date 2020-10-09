Стала известна причина смерти трех военнослужащих-контрактников на Житомирщине
Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора в квартире
Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора в квартире
Трое военнослужащих, тела которых нашли в съемной квартире в Андрушевском районе Житомирской области, погибли, предварительно, от отравления угарным газом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
8 октября во с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте трагедии признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Ранее сообщалось, что 8 октября селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников.
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