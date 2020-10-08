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08 октября 2020, 11:47 4

"Импровизация здесь недопустима": Кравчук считает, что пока нет кандидатуры на место Фокина в ТКГ

08 октября 2020, 11:47 4
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Он заявил, что нужно четко определить задачи нового чиновника
Он заявил, что нужно четко определить задачи нового чиновника
Фото из открытых источников
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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что для назначения ему первого заместителя сперва определят четкие задачи на этой должности.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какая роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет выполнять. Не просто он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза", - сообщил он.

Кравчук подчеркнул, что важно четко знать, чем будет заниматься этот человек.

"И только после этого будем уже под задачу искать человека, а не задачу отдельно от человека", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что пока кандидатур нет.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – добавил Кравчук о важности подбора достойной кандидатуры.

Напомним, ранее Кравчук сказал, по каким критериям будут выбирать нового члена ТКГ.

Донбасс война ТКГ премьер Кандидат
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