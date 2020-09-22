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22 сентября 2020, 18:17 5

Требовал $200 тысяч: на взятке разоблачили руководителя ГП Национальной академии наук

22 сентября 2020, 18:17 5
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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, которое входит в состав Национальной академии наук.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры $200 тысяч неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 га, находится в собственности НАН Украины.

Оперативники задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения первой части неправомерной выгоды.

В настоящее время руководителю госпредприятия и его подельнику сообщено о подозрении по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, вчера, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

взятка СБУ Киев земля НАНУ предприятие
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