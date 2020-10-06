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С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
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06 октября 2020, 18:36 2

С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел

06 октября 2020, 18:36 2
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 6 октября, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неприцельный выстрел из подствольного гранатомета враг совершил неподалеку населенного пункта Зайцевое. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.

Военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново наши защитники за три дня проработали 42 заявки на помощь из 90 предоставленных.

Военнослужащими Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС локализован очаг возгорания площадью 7 га вблизи Майорска. Еще продолжается тушение пожаров вблизи таких населенных пунктов, как Катериновка, Попасная и Болотенное.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 7 га территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 10 домов, еще на 5 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 6 октября 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступившим в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск.

Донбасс ООС минирование обстрел пожар военные штаб ГСЧС
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