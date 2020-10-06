Зеленский заявил, что недоволен минским форматом

Он объяснил, почему Украина до сих пор сегодня в нем работает

Он объяснил, почему Украина до сих пор сегодня в нем работает

Офис президента

Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.

Об этом он заявил Зеленский в интервью Politico, передает RegioNews. Президент добавил, что вопрос "нормандского формата" решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группы. "Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью не удовлетворен именно составом этого формата", - сказал Зеленский. Глава государства добавил, что это единственный формат, в котором Украина сегодня работает. "Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - подчеркнул он. Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение Конституции Украины извне. Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему выборы в ОРДЛО невозможны.

.