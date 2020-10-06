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06 октября 2020, 11:50 1

Зеленский заявил, что недоволен минским форматом

06 октября 2020, 11:50 1
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Он объяснил, почему Украина до сих пор сегодня в нем работает
Он объяснил, почему Украина до сих пор сегодня в нем работает
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.

Об этом он заявил Зеленский в интервью Politico, передает RegioNews.

Президент добавил, что вопрос "нормандского формата" решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группы.

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью не удовлетворен именно составом этого формата", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что это единственный формат, в котором Украина сегодня работает.

"Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - подчеркнул он.

Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение Конституции Украины извне.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему выборы в ОРДЛО невозможны.

Донбасс война Офис президента Минск минские соглашения президент
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