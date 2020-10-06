В Минфине оценили ежегодные убытки от стихийных бедствий в Украине

Материальные потери не имеют корреляции с количеством чрезвычайных ситуаций

Материальные потери не имеют корреляции с количеством чрезвычайных ситуаций

Фото: ГСЧС

За последние десять лет в Украине ежегодно регистрируется 170 - 190 чрезвычайных ситуаций, ущерб от которых в среднем составляет около 580 млн грн в год.

Об этом сообщается в документе Министерства финансов "Информация о фискальных рисках и их влияние на показатели государственного бюджета в 2021 году", передает RegioNews.

В частности, минимальная сумма убытков от стихийных бедствий была зафиксирована в 2011 году, а именно 102,75 млн грн, максимальная - в 2019 году, тогда бюджент понес убытки на 1625,8 млн грн.

Так, в 2019 году Украина понесла убытки на сумму более 1625,8 млн грн, что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году.

Анализ опасностей и угроз техногенного и природного характера, возникновение чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что за последние 10 лет тенденций к их увеличению или уменьшению не наблюдается", - говорится в документе.

В Минфине отметили, что в основном наибольший ущерб наносят наводнения и пожары в природных экосистемах.

Прогноз основной тенденции показывает, что в 2020 году возможно возникновение 130 - 145 ЧС", - сообщают в министерстве финансов.

Напомним, Кабмин распорядился подсчитать убытки от пожаров в Луганской области, расчеты по ликвидации последствий должна подготовить Луганская ОГА.