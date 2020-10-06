Від початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 6 жовтня, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неприцільний постріл із підствольного гранатомета ворог здійснив неподалік населеного пункту Зайцеве. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове наші захисники за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 наданих.

Військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано осередок загоряння площею 7 га поблизу Майорська. Ще триває гасіння пожеж поблизу таких населених пунктів, як Катеринівка, Попасна та Болотене.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 7 га території та передано на знищення 49 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.