Від початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл
Від початку поточної доби, 6 жовтня, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Неприцільний постріл із підствольного гранатомета ворог здійснив неподалік населеного пункту Зайцеве. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.
Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове наші захисники за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 наданих.
Військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано осередок загоряння площею 7 га поблизу Майорська. Ще триває гасіння пожеж поблизу таких населених пунктів, як Катеринівка, Попасна та Болотене.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 7 га території та передано на знищення 49 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, ще на 5 об’єктах роботи тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 6 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.