10:31  23 августа
В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
11:16  22 августа
СБУ в Запорожье разоблачила фирму, которая занималась аферами с коммунальной землей
10:09  23 августа
Ситуация в ООС: боевики один раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 августа 2020, 12:13 3

Президент к празднику отправил в ВСУ новые танки и бронетранспортеры

23 августа 2020, 12:13 3
Читайте також українською мовою
Приведение вооружения к стандартам НАТО является обязательным, уверяет Зеленский
Приведение вооружения к стандартам НАТО является обязательным, уверяет Зеленский
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На церемонии поднятия Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что подразделениям Вооруженных сил Украины передадут 132 образца вооружения и военной техники.

Об этом сообщает RegioNews.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средств наблюдения", - сказал президент.

По его словам, переоснащение армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО является для нас обязательным.

Напомним, что в Украине 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага. В этом году празднование ознаменовалось становлением в центре столицы 90-метрового флагштока с "главным флагом страны".

военная техника НАТО президент ВСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »