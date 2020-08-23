Президент к празднику отправил в ВСУ новые танки и бронетранспортеры

Приведение вооружения к стандартам НАТО является обязательным, уверяет Зеленский

Приведение вооружения к стандартам НАТО является обязательным, уверяет Зеленский

Фото: из открытых источников

На церемонии поднятия Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что подразделениям Вооруженных сил Украины передадут 132 образца вооружения и военной техники.

Об этом сообщает RegioNews.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средств наблюдения", - сказал президент.

По его словам, переоснащение армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО является для нас обязательным.

Напомним, что в Украине 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага. В этом году празднование ознаменовалось становлением в центре столицы 90-метрового флагштока с "главным флагом страны".