Зеленский сказал, когда в Украине начнут оказывать госуслуги в электронном виде

Это будет касаться всех государственных органов

Это будет касаться всех государственных органов

Офис президента

Начиная с 2021 года Украина начнет входить в режим предоставления государственных услуг в электронном виде, без использования бумаги.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время конференции, посвященной мобильному приложению "Дия", информирует RegioNews.

"От меня есть такой, знаете, небольшой спойлер — 2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless, то есть, никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое главное, ни одна государственная организация больше не сможет требовать от украинцев никаких справок, выдержек или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", — сказал он.

По словам Зеленского создание цифрового государства — "это сложный, важный путь".

"Он сопровождается сопротивлением и системы, и устаревшим законодательством, скепсисом, иногда неверием. Но это прошли все смелые, революционные проекты мира", — отметил Зеленский.

Год назад "Государство в смартфоне" было только мечтой, а сегодня мобильным приложением "Дия" пользуются пять миллионов граждан Украины.

"Это уж точно начало новой реальности: реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной, для кого? Для людей", — подчеркнул он.

Президент также добавил, что этот путь — "уже необратим".

Напомним, недавно Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год.