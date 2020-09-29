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За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
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29 сентября 2020, 08:14 4

За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

29 сентября 2020, 08:14 4
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Украинские защитники огонь в ответ не открывали
Украинские защитники огонь в ответ не открывали
Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в утреннее время суток неподалеку от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Отмечается, что украинские защитники придерживаются условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, 28 сентября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

ООС ОРДЛО боевики военная техника война
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