За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
За предыдущие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в утреннее время суток неподалеку от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета.
Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отмечают в штабе.
С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Отмечается, что украинские защитники придерживаются условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.
Напомним, 28 сентября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.