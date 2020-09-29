За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

Украинские защитники огонь в ответ не открывали

Украинские защитники огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в утреннее время суток неподалеку от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Отмечается, что украинские защитники придерживаются условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, 28 сентября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.