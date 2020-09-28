Непогода в Украине: почти 40 населенных пунктов остались без света

Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области

Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области

Фото: из открытых источников

Из-за непогоды в Украине без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Отключение произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

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