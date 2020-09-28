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28 сентября 2020, 10:29 2

Непогода в Украине: почти 40 населенных пунктов остались без света

28 сентября 2020, 10:29 2
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Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области
Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области
Фото: из открытых источников
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Из-за непогоды в Украине без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Отключение произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на утро 28 сентября обесточены населенных пункты в Черниговской (11), Киевской (9), Днепропетровской (5), Запорожской (5), Сумской (4) и Кировоградской (3) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов.

Напомним, из-за дождей в западных областях снова ожидают на повышение уровня воды в реках.

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