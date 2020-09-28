Непогода в Украине: почти 40 населенных пунктов остались без света
Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области
Больше всего пострадавших поселений в Черниговской области
Из-за непогоды в Украине без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Отключение произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
По состоянию на утро 28 сентября обесточены населенных пункты в Черниговской (11), Киевской (9), Днепропетровской (5), Запорожской (5), Сумской (4) и Кировоградской (3) областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что 27 сентября в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов.
Напомним, из-за дождей в западных областях снова ожидают на повышение уровня воды в реках.
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