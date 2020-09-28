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28 сентября 2020, 08:14 15

На Донбассе за сутки зафиксировали четыре провокации со стороны боевиков

28 сентября 2020, 08:14 15
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Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово.

От начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - отмечают в штабе.

Кроме того, сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров неподалеку населенного пункта Нижньотепле.

Напомним, сутками ранее на Донбассе подорвались трое украинских военных.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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