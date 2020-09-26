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26 сентября 2020, 18:27 3

В Житомире уже вторые сутки тушат масштабный пожар на свалке

26 сентября 2020, 18:27 3
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Площадь пожара удалось уменьшить с 400 до 150 квадратных метров
Площадь пожара удалось уменьшить с 400 до 150 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В Житомире со вчерашнего дня тушат масштабный пожар на свалке бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области, передает RegioNews.

По данным спасателей, сообщение о возгорании на территории полигона твердых бытовых отходов поступило в Службу спасения вчера, 25 сентября в 22:05.

На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м. Трудности в тушении пожара в первую очередь добавляют сухая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение осложняется также невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара", - объясняют спасатели.

В ГСЧС добавили, что процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, это делает невозможным доступ воды к очагам горения.

Поэтому спасатели привлекли бульдозер для разгребания тлеющего мусора. В 02:45 пожар удалось локализовать.

Сейчас пожар все еще продолжается, техника работает и спасатели держат его под контролем ... По состоянию на 07:00 26 сентября остается горение на площади около 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября в Харькове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

пожар Житомир спасатели ГСЧС Свалка
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