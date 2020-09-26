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26 сентября 2020, 13:28 4

В западных областях снова ожидают повышения уровня воды в реках

26 сентября 2020, 13:28 4
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Паводки возможны в реках Карпатского региона
Паводки возможны в реках Карпатского региона
Фото: ГСЧС
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В ближайшие два дня на западе Украины уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, возможно формирование значительного склонного стока.

27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра. При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

Наводнение Ивано-Франковск ГСЧС спасатели река
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