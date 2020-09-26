В западных областях снова ожидают повышения уровня воды в реках

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, возможно формирование значительного склонного стока.

27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра. При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.