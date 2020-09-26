В западных областях снова ожидают повышения уровня воды в реках
В ближайшие два дня на западе Украины уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным спасателей, возможно формирование значительного склонного стока.
27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра. При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.
Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.