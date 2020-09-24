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24 сентября 2020, 20:47

В Харькове горит жилой дом, погиб человек

24 сентября 2020, 20:47
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Это произошло на улице Конторская, 18
Это произошло на улице Конторская, 18
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В четверг вечером, 24 сентября, в Харькове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на улице Конторская, 18 на втором этаже жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

К тушению привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 23 сентября под Киевом на Софиевской Борщаговке произошел масштабный пожар в жилом комплексе. Пострадал владелец квартиры, он самостоятельно пытался потушить пламя, однако ему это не удалось.

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