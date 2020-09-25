На Черкащине нашли 602 снаряда времен Второй мировой войны

Пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы на территории частных сельскохозяйственных угодий

Пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы на территории частных сельскохозяйственных угодий

Фото из открытых источников

В Черкасской области пиротехники обнаружили и изъяли 602 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет RegioNews.

Взрывоопасные предметы изъяли во время обследования территории частных сельскохозяйственных угодий в пгт. Буки Маньковского района.

Пиротехническим подразделением ГосЧС во время обследования территории обнаружено и изъято 602 единицы ВНП времен Второй мировой войны (АС-37 – 326 ед., АС-75 - 4 ед., АС-20 – 1 ед., АС-45 – 1 ед., ММ-81 - 2 ед., ПГ-30 - 16 ед. и капсулы - 252 ед.). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине выявили схрон с артснарядами .