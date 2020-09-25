14:44  25 сентября
СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
08:14  25 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 15:15 1

На Черкащине нашли 602 снаряда времен Второй мировой войны

25 сентября 2020, 15:15 1
Читайте також українською мовою
Пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы на территории частных сельскохозяйственных угодий
Пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы на территории частных сельскохозяйственных угодий
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области пиротехники обнаружили и изъяли 602 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет RegioNews.

Взрывоопасные предметы изъяли во время обследования территории частных сельскохозяйственных угодий в пгт. Буки Маньковского района.

Пиротехническим подразделением ГосЧС во время обследования территории обнаружено и изъято 602 единицы ВНП времен Второй мировой войны (АС-37 – 326 ед., АС-75 - 4 ед., АС-20 – 1 ед., АС-45 – 1 ед., ММ-81 - 2 ед., ПГ-30 - 16 ед. и капсулы - 252 ед.). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине выявили схрон с артснарядами .

война взрыв ГСЧС Черкасская область снаряды
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Житомирщине претендентке на голову ОТГ прислали муляж взрывчатки
25 сентября 2020, 13:26
Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска
24 сентября 2020, 21:30
В Харькове горит жилой дом, погиб человек
24 сентября 2020, 20:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »