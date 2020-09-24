Генассамблея ООН: Зеленский выступил с заявлениями относительно Крыма и Донбасса

По мнению президента, ООН не эффективно противодействует угрозам

По мнению президента, ООН не эффективно противодействует угрозам

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Так, по мнению главы государства, ООН сейчас похожа на программное обеспечение, которое не всегда эффективно противодействует "вирусам" и "багам". Также есть необходимость изменить устав и механизмы ООН 1945 года, которые, по его мнению, работают не до конца.

Я говорю это как глава государства, у которого в 21-м веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе”, – отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский назвал в ООН следующие шаги для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Следующими шагами на этом пути должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и в конце концов восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ”, – заявил он.

Также президент анонсировал внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Резолюцию внесут до конца 2020 года.

Я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)”, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца этого года”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также пригласил страны ООН присоединиться к стратегии по деоккупации Крыма, которая, в частности, предусматривает создание новой международной площадки для обсуждения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить четко сформулированную перспективу членства.