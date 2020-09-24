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24 сентября 2020, 08:46 4

Генассамблея ООН: Зеленский выступил с заявлениями относительно Крыма и Донбасса

24 сентября 2020, 08:46 4
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По мнению президента, ООН не эффективно противодействует угрозам
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления относительно ООН, Донбасса и Крыма на онлайн заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Так, по мнению главы государства, ООН сейчас похожа на программное обеспечение, которое не всегда эффективно противодействует "вирусам" и "багам". Также есть необходимость изменить устав и механизмы ООН 1945 года, которые, по его мнению, работают не до конца.

Я говорю это как глава государства, у которого в 21-м веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе”, – отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский назвал в ООН следующие шаги для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Следующими шагами на этом пути должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и в конце концов восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ”, – заявил он.

Также президент анонсировал внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Резолюцию внесут до конца 2020 года.

Я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)”, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца этого года”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также пригласил страны ООН присоединиться к стратегии по деоккупации Крыма, которая, в частности, предусматривает создание новой международной площадки для обсуждения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить четко сформулированную перспективу членства.

Донбасс Владимир Зеленский Крым ООН президент
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