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23 сентября 2020, 17:24 1

Оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов, - посол

23 сентября 2020, 17:24 1
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Оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами
Оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами
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Жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов. В то же время с точки зрения власти Украины отказ от паспорта не означает выход из гражданства.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает RegioNews.

По его словам, оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами.

"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не следует из паспорта", - отметил Кислица.

Он уточнил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму отказались от украинской воды.

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